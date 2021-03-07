У трех жителей Тернопольской области в третий раз обнаружили COVID-19.
Читайте такжеНа вакцинацию от COVID-19 за 5 дней записались более 155 тысяч украинцевОб этом пишет "За Збручем".
Также зафиксировано более 60 случаев повторного заражения.
По словам эпидемиолога областного лабораторного центра Владимира Паничева, повторные заболевания характерны и другим вирусным инфекциям.
"Такие тенденции характерны многим вирусным инфекциям. Это может быть связано с общим состоянием организма. Поэтому людям, переболевшим повторно, стоит пройти комплексные обследования. До сих пор мы не можем утверждать, является ли это повторной инфекцией или повторным обнаружением. Возможно такое, что организм полностью не освободился от вируса, а потом из-за неблагоприятных обстоятельств он снова дал о себе знать", - рассказал он.
Отмечается, что общее число лабораторно подтвержденных случаев в области достигло 44230.
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