Жена Игоря Гофмана так и не узнала о смерти мужа, так как находилась в последние дни под ИВЛ.

От COVID-19 умерла жена ветерана 93 отдельной механизированной бригады ВСУ, «киборга» Игоря Гофмана, который вчера скончался от рака.

Об этом сообщила в Facebook их дочь Вера Гофман.

«Всё, мой мозг уже отказывается просто верить в происходящее. Мама ушла за папой, сегодня не стало и её. Спасибо всем за поддержку - моральную и не только. Коронавирус, теперь верим...» - написала она.

Читайте такжеТрагедия семьи Родиковых: на Киевщине 12 детей остались сиротами, родители умерли от COVID-19 (видео)

«Сегодня ушла из жизни его (Игоря) жена. Так и не узнав, что Игоря уже нет. Не говорили, потому что была под ИВЛ. Ковид», - прокомментировала боец 93-й бригады Виолетта Бородина.

Напомним, Игорь Гофман умер от длительной борьбы с тяжелой болезнью, осложнившейся коронавирусом.

Коронавирус в Украине: последние данные

С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны эпидопасности. На сегодня в «красной» зоне эпидопасности, где до 9 апреля действуют жесткие карантинные ограничения, 10 областей и Киев.

За прошедшие сутки в Украине было выявлено 8 тыс. 346 новых больных COVID-19, умерли – 178. С начала пандемии в стране на COVID-19 заболели более 1 млн 652,4 тыс. человек, умерли 32 тыс. 132.

Глава Минздрава Максим Степанов прогнозировал увеличение количества заболевших в сутки до 25 тысяч в апреле.

Главный специалист Минздрава по специальности «Эпидемиология» Наталья Виноград считает, что по самому оптимистичному сценарию эпидситуация в Украине стабилизируется лишь в конце мая.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко