Ткаченко призвал всех украинских звезд и политиков принять участие в презентации вакцинации.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко публично вакцинировался против COVID-19.

В четверг, 11 марта, во время всеукраинского форума «Украина 30», который транслировали на YouTube, Ткаченко сделали прививку индийским препаратом CoviShield от AstraZeneca.

Читайте такжеБольницы забиты, медики отказываются от прививок: журналисты показали ситуацию с COVID-19 на Буковине (видео)«На днях увидел в Facebook акцию врачей, которые призвали своих коллег вакцинироваться. А сегодня был поражен тем, как компания вакцинации врачей фактически провалилась в Черновцах. Поэтому решил и сам принять участие в презентации вакцинации. Особенно, учитывая, что одну ампулу на несколько доз разделил с врачами», — рассказал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Перед вакцинацией его осмотрел врач. Ампулу препарата министр разделил с еще несколькими медиками, которые привились вместе с ним.

«На самом деле о вакцинации следует говорить как о жесткой необходимости, которая нужна нам для того, чтобы мы могли свободно передвигаться, ходить без масок, чтобы креативная индустрия и сфера культуры начали снова оживать... Мы видим по тем странам, которые уже прошли серьезные этапы вакцинации, что они возвращаются к нормальной жизни. Другого способа нет. Поэтому не верьте фейкам о том, что вакцинация — это зло. Вакцинирование — это на ваше здоровье», — отметил министр культуры после прививки.

В своем Telegram-канале Ткаченко также напомнил, что желающие вакцинироваться должны зарегистрироваться в приложении «Дія» и подать заявку.

«Публичные и общественные деятели, готовые собственным примером популяризировать вакцинацию, могут претендовать на прививки остатками доз вакцин. Призываю всех украинских звезд и политиков принять участие в презентации вакцинации в нашей стране», — добавил министр.

Вакцинация против COVID-19 в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

Сейчас в Украине вакцинацию проводят вакциной CoviShield, произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

9 марта Министерство здравоохранения зарегистрировало в Украине вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac – CoronaVac.

За сутки 10 марта в Украине прививки от коронавируса получили 5 898 человек.

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Автор: Катерина Комолова