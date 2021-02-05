По словам премьер-министра, на сегодняшний день лаборатории работают в штатном режиме.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал об обеспеченности медицинских учреждений тестами на COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Относительно обеспечения государства тестами, сегодня ПЦР-тесты фактически есть во всех областях Украины. Лаборатории готовы принимать и больше людей, которые сейчас обращаются. На сегодняшний день от 30 до 40 тысяч человек обращаются за тестированием, при наличии симптомов или по направлению от семейных врачей", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что эта процедура является добровольной и принудительно никого не тестируют.

"Мы берем срез по лабораториям сегодня: есть ли очередь по тестированию, есть ли какое-то преувеличение обращений. Никаких. Сегодня лаборатории работают в штатном режиме. Кроме ПЦР и ИФА-тестов, в Украине на сегодняшний день есть более 2 миллионов быстрых тестов на антиген, которые позволяют за 15 минут определить, с довольно высокой вероятностью, болен человек или не болен", - сказал руководитель правительства.

Шмыгаль отметил, что такие тесты распространены по всем учреждениям первичной медицины, и введены в обязательную процедуру при обращении к семейному врачу на первичном звене.

"Поэтому тестирование сегодня в Украине обеспечено полностью для всех: и тех, кто желает, и тех, кто в этом нуждается", - подытожил премьер.

Вакцинация против коронавируса: что известно

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

Ранее в Минздраве заявляли, что с середины февраля в Украине в первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

В декабре 2020 года оперативный штаб Минздрава утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50 % населения Украины (20 млн человек).

29 января Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла календарный план вакцинации населения в 2021 году.

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Автор: Татьяна Поляковская