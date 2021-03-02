Главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что эффективность подобных проверок «не была подтверждена нигде в мире».

Правительство Японии обратилось к Китаю с просьбой не подвергать японских граждан, въезжающих в страну, анальным тестам на COVID-19.

Читайте такжеВ Англии разыскивают загадочного пациента с новой мутацией коронавирусаОб этом пишет Japan Times.

По словам представителя правительства, граждане страны жаловались им на «психологический стресс».

Главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като сказал, что правительство направило запрос через посольство Японии в Пекине. Он отметил, что эффективность подобных проверок «не была подтверждена нигде в мире».

Соединенные Штаты уже выразили протест Китаю после того, как узнали, что некоторые официальные лица США были подвергнуты этому методу тестирования.

Что этому предшествовало

В январе 2021 года в Китае жителей начали тестировать на коронавирус с помощью анальных мазков.

По мнению медиков, этот метод "может повысить уровень выявления инфицированных людей".

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Автор: УНИАН