Общенациональное тестирование должно начаться в понедельник, 18 января, и завершиться 26 января.

Словакия в понедельник, 18 января, запускает новое общенациональное тестирование на коронавирус в течение следующих 9 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

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Правительство надеется, что общенациональное тестирование ускорит выздоровление от последней волны коронавируса, поможет системе здравоохранения и позволит ослабить ограничения и ученикам вернуться в школу в феврале.

Общенациональное тестирование должно начаться в понедельник, 18 января, и завершиться 26 января. Оно не является обязательным, но всем людям, которые хотят пойти на работу, необходимо будет предоставить отрицательный тест на коронавирус начиная с 27 января.

Перед Рождеством Словакия ввела жесткий карантин, который включает круглосуточный комендантский час.

Исключения включают поездки на работу, по делам или к врачам. Людям также разрешено делать необходимые покупки в ближайших к их домам магазинах.

Отметим, около 3500 человек умерли от вируса в стране с населением 5,4 миллиона человек. Словакия уже проводила общенациональную кампанию тестирования осенью прошлого года, в рамках которой тест сдали более половины населения страны.

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Автор: УНИАН