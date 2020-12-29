Количество пациентов в тяжелом состоянии в больницах растет.

В Украине уменьшается суточное число регистрируемых случаев коронавируса. Из-за этого пациентов в "ковидных" больницах становится меньше. Это подтвердили в столичной клинической больнице №4.

Об этом идет речь в сюжете "Сніданку з 1+1".

В медучреждении поясняют: общее число больных уменьшилось, а пациентов в тяжелом состоянии стало больше.

"Действительно больных меньше, но они стали более тяжелыми. Те, которые к нам попадают, имеют дыхательную недостаточность. Это 90% таких больных - кислородные", - говорит директор больницы Татьяна Мостепан.

Тесты на коронавирус в лабораториях

В столичных лабораториях поясняют, что украинцы часто сами ставят себе "диагноз", предпочитая не делать тест и лечиться дома. К врачам обращаются тогда, когда нужно подтверждение либо заболевание дает осложнение.

"Люди не считают необходимым, имея симптомы, сдавать тесты. Лучше тихонько отлежаться дома, переболеть. Они не попадают в общую статистику, а за помощью будут обращаться, когда станет совсем плохо", - говорит коммерческий директор лаборатории Николай Скавронский.

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По его словам, в конце осени ежедневно обрабатывали до четырех тысяч тестов. Однако уже в декабре цифра уменьшилась почти вдвое.

Еще одна причина, почему люди меньше стали ходить в лаборатории, - желание сэкономить. Поэтому определить точное количество украинцев, которые болели коронавирус, все сложнее: статистика не учитывает тех инфицированных, которые не обращались в лаборатории. Впрочем, там ожидают увеличение количества тестирований после праздников.

Коронавирус в Украине: статистика

По состоянию на 29 декабря 2020 года в Украине зафиксировано 6 тысяч 988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также за прошедшие сутки госпитализировали 1 тыс. 298 человек, летальных исходов – 232, выздоровели – 16 тыс. 106 человек.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему в Украине стали делать меньше ПЦР-тестов на коронавирус.

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Автор: Юрий Годован