На Майорке немецкий семейный врач продавал туристам фальшивые сертификаты о прохождении теста на коронавирус.
Читайте такжеЗавод в США остановил производство вакцины AstraZeneca из-за ошибкиОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Focus.
На Майорке сейчас находится много туристов из Германии.
Для возвращения домой они должны получить отрицательный тест на COVID-19. Однако центры тестирования для отдыхающих переполнены.
Немецкий семейный врач выдавал туристам сертификат об отрицательном тесте. За него он брал 80 евро.
Отмечается, что сейчас он отказывается комментировать обвинения.
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