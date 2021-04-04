Центры тестирования на острове переполнены.

На Майорке немецкий семейный врач продавал туристам фальшивые сертификаты о прохождении теста на коронавирус.

Читайте такжеЗавод в США остановил производство вакцины AstraZeneca из-за ошибкиОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Focus.

На Майорке сейчас находится много туристов из Германии.

Для возвращения домой они должны получить отрицательный тест на COVID-19. Однако центры тестирования для отдыхающих переполнены.

Немецкий семейный врач выдавал туристам сертификат об отрицательном тесте. За него он брал 80 евро.

Отмечается, что сейчас он отказывается комментировать обвинения.

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Автор: Людмила Жерновская