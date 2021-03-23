При пересечении украинской границы с иностранцев потребуют отрицательный тест, а с украинцев - самоизоляцию или отрицательный тест.

За поддельную справку о коронавирусе для предъявления при пересечении границы против человека могут открыть уголовное дело.

Об этом заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире "Громадського радио".

"Если говорить о справках, как часть проверки на границе, то решением Правительства не определено каких-то дополнительных нюансов относительно этих справок, какие они должны быть и как они должны быть утверждены", – говорит Демченко.

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По его словам, нет официального онлайн-реестра как за рубежом, так и в Украине. Во время проверки пограничники будут проверять справки, включая дату их выдачи, на каких бланках напечатаны, какая стоит печать.

"В случае, если будут какие замечания, что справка о коронавирус может быть поддельной, мы по необходимости будем работать с полицией. Также мы можем сотрудничать с нашими коллегами из сопредельных стран, с которыми граничит Украина. Если будут какие – то подозрения, то иностранцу может быть отказано во въезде в Украину, а при необходимости и дальнейших проверок могут открыть уголовные дела", - добавляет Демченко.

По его словам, уже были случаи, когда украинцы возвращались домой с поддельной справкой о коронавирус.

Справка при пересечении границы Украины: детали

Кабмин ввел необходимым условием въезда в Украину для иностранцев отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19.

Также изменено положение относительно украинцев, которые подлежат обязательной 14-дневной самоизоляции. Так, что на самоизоляцию должны уйти граждане Украины, которые пересекают государственную границу, кроме таких, относительно которых нет оснований считать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом: граждан, которые не достигли 12 лет; водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад; граждан, которые осуществляют перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации; граждан, которые имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы.

Также указывается, что не подлежат обязательной самоизоляции граждане Украины, которые прибывают из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма и желают осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.

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Автор: Юрий Годован