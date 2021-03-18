Стоимость одной справки составляла от 900 до 1 тыс. 500 гривень.

Киевская городская прокуратура разоблачила лиц, которые занимались изготовлением и сбытом поддельных справок о негативном тесте на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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"К противоправной деятельности причастны двое киевлян, один из которых находил лиц, планировавших поездку за границу, и предлагал получить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 без прохождения обследования. В случае договоренности, их сообщник, который работает в одной из частных столичных лабораторий, изготавливал справку без проведения тестирования", - говорится в сообщении.

Стоимость одной справки составляла от 900 до 1 тыс. 500 грн. По предварительным данным, с февраля по март участникам группы удалось реализовать около 80 фальсифицированных лекарственных справок.

Во время обыска в лаборатории и по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли бланки сертификатов и справок с печатями лаборатории, печати, средства в размере около 500 тыс. грн, черновые записи, а также другие вещественные доказательства, указывающие на совершение уголовного преступления.

Сейчас решается вопрос о назначении технических экспертиз по изъятым доказательствам.

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Автор: Наталья Ничишина