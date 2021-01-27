По мнению медиков, этот метод "может повысить уровень выявления инфицированных людей".

В Китае жителей начали тестировать на коронавирус с помощью анальных мазков.

Читайте также"Душераздирающий рубеж": количество случаев коронавируса в мире превысило 100 миллионовОб этом сообщает The Guardian.

По мнению медиков, этот метод «может повысить уровень выявления инфицированных людей», поскольку следы вируса задерживаются в анусе дольше, чем в дыхательных путях.

Однако, мазки из анального отверстия не будут использоваться так широко, как другие методы, поскольку это «неудобный» способ.

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Автор: УНИАН