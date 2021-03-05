Сейчас изобретатель собирает доказательства эффективности своего метода.

Нидерландский изобретатель Питер ван Виз придумал, по его мнению, потенциально самый быстрый и простой метод выявления коронавирусной инфекции.

Как сообщает Reuters, вместо неприятного взятия мазка из дыхательных путей Питер ван Виз предлагает желающим зайти в специальную закрытую кабинку и закричать или запеть.

Установленный в кабинке воздухоочиститель тем временем будет улавливать все частицы, которые выделяет человек, и проверит их на коронавирус.

Читайте такжеКитай начал делать авиапассажирам анальные тесты на коронавирус«Если у вас коронавирус, во время крика вы распространяете десятки тысяч его частиц», — отметил голландец.

Чтобы испытать свое изобретение, Питер ван Виз установил такую кабинку возле центра тестирования на коронавирус на окраине Амстердама.

Процесс тестирования занимает около трех минут. Изобретатель считает, что такая кабинка могла бы быть полезной на концертах, в аэропортах, школах и офисах.

В то же время в нидерландском Национальном институте здравоохранения пока не могут подтвердить или опровергнуть эффективность метода ван виза, отмечая, что знают о его аппарате слишком мало.

Похожий тест, во время которого нужно подуть в специальную трубочку, власти Амстердама одобрили в феврале. Однако его пока не применяют на национальном уровне из-за большого количества ложно отрицательных результатов.

Сейчас Питер ван виз собирает доказательства эффективности своего метода.

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Перевод: Катерина Комолова