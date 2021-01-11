В первом квартале этого года не будет пакета услуг для мобильных бригад, которые отбирают материал для тестирования у пациентов с подозрением на коронавирус.

В Украине в центрах оказания первичной медицинской помощи созданы пункты тестирования на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья при Минздраве по результатам пресс-брифинга.

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Отмечается, что для своевременного выявления инфицированных коронавирусом, расширения доступа к тестированию и эффективному преодолению пандемии руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни, принял распоряжение №157, согласно которому тестирование пациентов на COVID-19 теперь является частью услуги на первичном уровне медицинской помощи и при амбулаторной помощи.

Таким образом, начиная с 22 декабря прошлого года отбор материалов у больных COVID-19 или с подозрением на него для тестирования и их транспортировки в лабораторный центр Минздрава является составляющей медицинских услуг предоставителя первичной медицинской помощи.

Согласно обновленному порядку реализации Программы медицинских гарантий, в первом квартале этого года не будет пакета услуг для мобильных бригад, которые отбирают материал для тестирования у пациентов с подозрением на COVID-19.

«Вместо этого центры предоставления первичной медпомощи создают пункты тестирования. Медики выезжают к тем пациентам, которые не могут добраться в пункты самостоятельно. Также центры медико-санитарной помощи имеют возможность договориться между собой и создать совместные пункты тестирования или мобильные бригады», - пояснили в НСЗУ.

Коронавирус в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 4 тыс. 288 новых случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 1 млн 119 тыс. 314 человек, выздоровели - 796 тыс. 417 человек, умерли - 19 тыс. 835. Проведено 5 млн 781 тыс. 951 ПЦР-тестирования.

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Автор: Константин Гончаров