Смысла в определении количества антител у человека нет, в редких случаях это нужно знать в диагностических целях лечащему врачу, или для научной работы.
Об этом заявила инфекционист, медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова в эфире "Сніданку з 1+1", передает ТСН.
"Очень забавляет, когда люди тратят кучу денег на определение количества антител. Меряются количеством антител в прямых эфирах. Я всегда говорю, что лучше купите себе что-то приятное, или своей любимой. Совсем не вижу смысла тратить средства на антитела", - пояснила она.
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Эксперт поясняет, что в таких исследованиях нет необходимости: они ни на что не влияют, но могут поставить здоровье человека под угрозу.
"Для принятия решения по лечению не будет иметь никакого значения, для принятия решения прививаться или нет - тоже. Ведь повторно болеют люди с разным уровнем антител и с высоким и с низким. Это не говорит о том, надо ли человеку вакцинироваться или заболеете вы повторное тоже ничего не говорит этот уровень антител. Это еще и дополнительный контакт с системой, вдруг человек хочет узнать, имеет ли он антитела, станет в очередь на сдачу антител и там инфицируется коронавирусом. Поэтому рекомендую ничего такого не делать", - отмечает инфекционист.
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