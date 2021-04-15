По словам эксперта, такое исследование бессмысленно и даже может навредить.

Смысла в определении количества антител у человека нет, в редких случаях это нужно знать в диагностических целях лечащему врачу, или для научной работы.

Об этом заявила инфекционист, медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова в эфире "Сніданку з 1+1", передает ТСН.

"Очень забавляет, когда люди тратят кучу денег на определение количества антител. Меряются количеством антител в прямых эфирах. Я всегда говорю, что лучше купите себе что-то приятное, или своей любимой. Совсем не вижу смысла тратить средства на антитела", - пояснила она.

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Эксперт поясняет, что в таких исследованиях нет необходимости: они ни на что не влияют, но могут поставить здоровье человека под угрозу.

"Для принятия решения по лечению не будет иметь никакого значения, для принятия решения прививаться или нет - тоже. Ведь повторно болеют люди с разным уровнем антител и с высоким и с низким. Это не говорит о том, надо ли человеку вакцинироваться или заболеете вы повторное тоже ничего не говорит этот уровень антител. Это еще и дополнительный контакт с системой, вдруг человек хочет узнать, имеет ли он антитела, станет в очередь на сдачу антител и там инфицируется коронавирусом. Поэтому рекомендую ничего такого не делать", - отмечает инфекционист.

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Автор: Юрий Годован