В больнице №17 лечат людей, у которых коронавирус спровоцировал острую хирургическую патологию

В Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17 открыли новое отделение для лечения больных коронавирусом. И.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что дополнительно будет создано еще 30 мест для covid-пациентов.

В больнице №17 лечат пациентов, у которых коронавирус спровоцировал острую хирургическую патологию. Сейчас в отделении, рассчитанном на 60 мест, проходят лечение 24 пациента. Однако Терехов заявил, что с учетом эпидемиологической ситуации количество мест будет расширено. Для этого используют помещение детского травматологического отделения, где как раз завершили ремонт.

«Я принял решение добавить еще около 30 коек. В это отделение подведен кислород, посмотрим, как оснастить его аппаратами ИВЛ, и там будет реанимация для взрослых. Изучим возможности городского бюджета, есть опыт спонсорской поддержки. Думаю, очень быстро сделаем все необходимое», - заверил и.о. мэра.

Кроме того, в больнице уже установили кислородную емкость объемом 5 кубометров. Ее смонтируют до конца недели и обеспечат суточную потребность в кислороде на 160 койко-мест.

В ходе визита в больницу Терехов также посетил диагностическое отделение, где продолжается ремонт и уже установлен единственный в Харькове компьютерный томограф для пациентов с большим весом (150-200 кг).

Также Терехов проверил работу отремонтированного терапевтического корпуса, где принимают больных с подозрением на covid-19, и работает цифровой рентген-аппарат, позволяющий быстро определять степень повреждения легких.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь