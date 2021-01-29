Послы стран-членов Европейского союза договорились о создании новой карантинной зоны с самыми высокими показателями инфицирований COVID-19 – "темно-красной".
Об этом сообщает Reuters.
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Жители этих зон смогут покидать их пределы только в крайних случаях.
Новую зону ввели из-за роста количества больных коронавирусом и, соответственно, увеличения "красных" зон. Это решение поможет показать зоны с наибольшим приростом инфицированных.
Новым цветом на две недели будут обозначать регионы с более 500 больных на 100 тысяч жителей.
В то же время Германия и другие страны заявили, что планируют принять дополнительные меры по противодействию распространению вируса. Берлин готовит запрет на въезд для путешественников из Британии, Португалии, Бразилии и Южной Африки, чтобы предотвратить ввоз новых штаммов коронавируса, обнаруженных в этих странах.
Между тем Бельгия уже запретила жителям выезд заграницу до марта.
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