Это решение поможет показать зоны с наибольшим приростом инфицированных.

Послы стран-членов Европейского союза договорились о создании новой карантинной зоны с самыми высокими показателями инфицирований COVID-19 – "темно-красной".

Об этом сообщает Reuters.

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Жители этих зон смогут покидать их пределы только в крайних случаях.

Новую зону ввели из-за роста количества больных коронавирусом и, соответственно, увеличения "красных" зон. Это решение поможет показать зоны с наибольшим приростом инфицированных.

Новым цветом на две недели будут обозначать регионы с более 500 больных на 100 тысяч жителей.

В то же время Германия и другие страны заявили, что планируют принять дополнительные меры по противодействию распространению вируса. Берлин готовит запрет на въезд для путешественников из Британии, Португалии, Бразилии и Южной Африки, чтобы предотвратить ввоз новых штаммов коронавируса, обнаруженных в этих странах.

Между тем Бельгия уже запретила жителям выезд заграницу до марта.

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Автор: УНИАН