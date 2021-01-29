Главный санврач заявил, что официально ни одна вакцина от коронавирусной болезни границу Украины не пересекала.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что официально ни одна вакцина от коронавируса государственную границу не пересекала.

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Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua, комментируя информацию о возможной прививке украинских чиновников от коронавируса препаратом, который якобы контрабандой доставили из Израиля.

"Официально ни одна вакцина против коронавирусной болезни границу Украины не пересекала. Информация, которая появилась в СМИ, по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля была проверена нашей комиссией по аттестации учреждений здравоохранения. По результатам этой проверки комиссия не подтвердила таких фактов", - сказал Ляшко.

Также он добавил, что дальше проверкой такого сообщения должны заниматься правоохранительные органы.

"Потому что официально и даже подпольно во время проверки конкретного учреждения здравоохранения наши эксперты, которые были в составе комиссии, нарушений не выявили", - уточнил главный санврач.

В то же время, отвечая на уточняющий вопрос, получал ли он предложение вакцинироваться, Виктор Ляшко сказал: "Ко мне никто не обращался. Ничего не предлагали".

Что известно

Ранее несколько украинских СМИ заявили о "тайной вакцинации" чиновников вакциной, которую контрабандой доставили из Израиля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на эти сообщения, поручив СБУ проверить информацию, и пригрозил наказанием.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и правоохранителям проверить информацию о вероятных прививках вакцинами против коронавируса в одной из киевских частных клиник.

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Автор: Леся Лещенко