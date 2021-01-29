Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что официально ни одна вакцина от коронавируса государственную границу не пересекала.
Читайте такжеВ Украине одобрили план вакцинации от коронавируса
Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua, комментируя информацию о возможной прививке украинских чиновников от коронавируса препаратом, который якобы контрабандой доставили из Израиля.
"Официально ни одна вакцина против коронавирусной болезни границу Украины не пересекала. Информация, которая появилась в СМИ, по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля была проверена нашей комиссией по аттестации учреждений здравоохранения. По результатам этой проверки комиссия не подтвердила таких фактов", - сказал Ляшко.
Также он добавил, что дальше проверкой такого сообщения должны заниматься правоохранительные органы.
"Потому что официально и даже подпольно во время проверки конкретного учреждения здравоохранения наши эксперты, которые были в составе комиссии, нарушений не выявили", - уточнил главный санврач.
В то же время, отвечая на уточняющий вопрос, получал ли он предложение вакцинироваться, Виктор Ляшко сказал: "Ко мне никто не обращался. Ничего не предлагали".
Что известно
- Ранее несколько украинских СМИ заявили о "тайной вакцинации" чиновников вакциной, которую контрабандой доставили из Израиля.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на эти сообщения, поручив СБУ проверить информацию, и пригрозил наказанием.
- Также премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и правоохранителям проверить информацию о вероятных прививках вакцинами против коронавируса в одной из киевских частных клиник.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram