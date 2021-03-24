Также Pfizer работает над препаратом, который необходимо вводить внутривенно пациентам с осложнениями от COVID-19.

Компания Pfizer начала испытания пероральной противовирусной терапии, которую можно было бы назначать пациентам при первых признаках COVID-19.

Читайте такжеВ "желтой" зоне карантина осталась только одна область (карта)Об этом сообщается на сайте компании.

Главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен рассказал, что терапию можно было бы назначить при первых признаках инфекции.

«Борьба с пандемией COVID-19 требует как профилактики с помощью вакцины, так и лечения тех, кто заразился вирусом. Учитывая способ мутации SARS-CoV-2 и продолжающееся глобальное влияние COVID-19, представляется вероятным, что будет важно иметь доступ к терапевтическим средствам, как сейчас, так и после пандемии», - сказал Долстен.

Также Pfizer работает над препаратом, который необходимо вводить внутривенно пациентам с осложнениями от COVID-19.

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Автор: Людмила Жерновская