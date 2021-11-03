В городе планируют запустить собственное производство жидкого кислорода.

Проблему зависимости Одессы от поставщиков кислорода необходимо решать кардинально — запустить собственное производство жидкого кислорода.

Об этом на сессии Одесского городского совета заявил мэр города Геннадий Труханов, передает odessa.online. Мэр Одессы подчеркнул, что Одесса готова покрывать потребность в недостающем кислороде: в опорных больницах достаточное количество криоцилиндров, в первой, пятой и десятой городских больницах работают кислородные станции, на днях запустится в 3 детской больнице, планируется установить станцию в восьмой больнице и две – в инфекционной. Однако в эту волну ежедневная потребность составляет порядка 15 тонн ежедневно, и собственных сил города недостаточно.

"Мы часто слышим, что с кислородом в Украине все под контролем. Однако мы с вами знаем текущую ситуацию в Одессе. И я не могу сказать, что все действительно находится под контролем. На Конгрессе при Президенте Украины, с его участием, я затронул вопрос нехватки кислорода в Одессе. Нам пообещали с понедельника решить проблему. Но ситуация пока не изменилась", — сказал городской голова.

Еженедельно городу требуется 105 тонн кислорода. По словам городского головы, в случае соблюдения всех договорённостей и поставок кислорода в срок, город гарантированно имеет всего 90 тонн, чего недостаточно.

"Фактически в Украине производят кислород в 14-ти городах. Другие компании – перепродают или не производят кислород в жидком виде. Также кислород производят соседние страны – Молдова и Румыния. Поставку кислорода в Одессу осуществляют только "Одесский припортовый завод" ( 40 километров от Одессы) и предприятие "Линде Газ Украина", которое имеет производственные мощности в городе Курахово Донецкой области (около 700 км от Одессы), и Кривом Роге (более 300 км)", — подчеркнул Труханов.

Еще одной проблемой, по словам мэра Одессы, является нехватка цистерн для перевозки кислорода. Городской голова дал поручения профильным заместителям провести переговоры с европейскими партнёрами о закупке цистерны для перевозки 20 тонн кислорода, а также подготовить предложения по строительству в Одессе мини-завода по производству жидкого кислорода для медицинских потребностей.

Автор: Григорий Бондарь