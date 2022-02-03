Швеция, Чехия и Италия постепенно отказываются от карантинных ограничений.

Ряд стран Европы приняли решение ослабить карантинные ограничения. В частности, Чехия, Швеция и Италия.

Как сообщает шведская общественная телекомпания SVT, большинство ограничений и рекомендаций, введенных для предотвращения распространения коронавируса, будут сняты в Швеции с 9 февраля.

Среди мер, которые будут отменены на следующей неделе, - система сертификатов о прививках и ограничения на участия в массовых мероприятиях.

Рекомендация оставаться дома в случае появления симптомов заболевания пока остается. Кроме того, к непривитым будут применяться специальные рекомендации, в том числе советы, продолжать избегать больших скоплений людей.

Правительство при этом ссылается на то, что течение заболевания при заражении штаммом "Омикрон" легче, и на то, что число вакцинированных третьей дозой вакцины значительно возросло.

Шведское агентство общественного здравоохранения также считает, что COVID-19 больше не следует относить к социально опасным заболеваниям. Для принятия такого решения потребуется участие парламента.

С января ежедневный прирос заболевших в стране бьет рекорды. В течение последних дней в среднем выявляют по 35,5 тысяч заболевших за сутки.

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Также на следующей неделе ослабит карантин Чехия, пишет местное издание Deník. С 9 февраля отменят требование предъявлять COVID-сертификаты для использования услуг, входа в рестораны, посещения культурных, спортивных и других мероприятий.

Требование соблюдать масочный режим в помещении и ограничение количества участников массовых мероприятий остаются.

В среду, 2 февраля, страна побила рекорд по количеству заражений COVID-19 в день: более 57 тысяч инфицированных.

Но количество людей, нуждающихся в стационарной помощи, не увеличилось. После смягчения карантина правительство не ожидает усиления нагрузки на больницы.

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От ряда ограничений отказывается и Италия. Как сообщает издание Corriere della Sera, с 10 февраля отменят требование носить маску на улице. Обязательным останется нарушение масок в общественном транспорте и в помещениях.

С 11 февраля в ночных клубах разрешат танцевать, хотя ограничение количества гостей останется.

Также меняются условия выдачи COVID-сертификатов. К примеру, для тех, кто получил дополнительную дозу, сертификат будет действовать неограниченный срок времени, как и для тех, кто вакцинировался дважды и переболел.

Для владельцев сертификатов не будут действовать почти никакие ограничения, кроме масочного режима.

В Италии заболеваемость, по сравнению с январем, пошла на спад. За сутки 2 февраля выявили 119 тысяч инфицированных.

Напомним, со вторника, 1 февраля, в Дании отменены все действующие в стране ограничения для борьбы с пандемией COVID-19. В частности, ношение защитных масок и обязанность демонстрировать сертификат о вакцинации (так называемый "паспорт здоровья") для посещения определенных учреждений и мероприятий. Это первая страна Европы, которая отменила ограничения.

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