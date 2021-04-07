Словацкий госинститут контроля за лекарственными средствами не рекомендовал делать прививки российским препаратом.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V", которую закупила Словакия, не идентична тому препарату, который получил положительные выводы в публикации авторитетного издания The Lancet.

Читайте такжеPolitico: Россия навязывает странам вакцину "Спутник V" с помощью пропаганды

Как сообщает "Европейская правда"со ссылкой на Dennik N, к такому выводу пришел Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами.

Институт провел исследование вакцины и не стал рекомендовать проведение иммунизации населения этим препаратом. У ученых просто нет достаточной информации для такого решения. Отмечается, что это общая позиция института и Министерства здравоохранения.

Сообщается, что словацкие инспекторы не могут оценить вакцину столь всесторонне, как Европейское агентство по лекарственным средствам.

Институт утверждает, что вакцина прошла тесты на стерильность, пирогенность, рН, прозрачность, цвет, аномальную токсичность, специфическую активность, отсутствие видимых механических примесей, определение концентрации белка, внешнего вида. Однако только на основе этих тестов нельзя предоставить заключение об эффективности и безопасности для людей.

Словацкая сторона даже не получила всех документов о производстве или безопасности, необходимых для оценки.

Важной находкой стало и то, что импортируемые в Словакию вакцины не являются полностью идентичными вакцине, данные которой были опубликованы в престижном журнале The Lancet. Они не такие, как те, которые используются в других странах. До сих пор правительство в своих обоснованиях закупить российскую вакцину опиралось на это исследование.

После исследования Государственного института Минздрава Словакии обратилось в другую лабораторию для проверки безопасности вакцины.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров