По мнению министра здравоохранения, на коммерческом рынке вакцина может появиться и позже.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предполагает, что за собственные деньги вакцинироваться от COVID-19 можно будет не раньше лета, а то и позже.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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Отвечая на вопрос, когда можно будет вакцинироваться за свой счет, Степанов отметил: "За свои деньги - когда вакцина появится на коммерческом рынке... Исходя из того, что сейчас происходит с нехваткой мощностей в мире по вакцинам, я думаю, что не раньше лета - это теоретически может быть. А может, и позже".

Он также уточнил, что без регистрации в Украине продажа вакцин на коммерческом рынке невозможна.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компаний Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале.

24 февраля в Украине начали делать прививки от коронавируса. Первым вакцинировали врача-реаниматолога в Черкассах.

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Автор: Татьяна Поляковская