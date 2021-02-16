Он уточнил, что речь идет о попытке НАБУ сорвать кампанию по иммунизации населения.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает открытое производство НАБУ о возможных злоупотреблениях при закупке вакцин "игрой против Украины" и предостерег от появления на рынке российской вакцины "Спутник-V".

Об этом он сообщил на брифинге 16 февраля.

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"Из-за грязных информационных атак уже начали получать от компаний производителей вакцин такую неохотную (реакцию - УНИАН) относительно будущего сотрудничества. Цель, которую преследуют авторы подобных заявлений НАБУ, совсем ни имеет ничего общего с украинской целью, с патриотической целью. Это сугубо решение своих узкополитических вещей, которые они для себя поставили целью", – заявил Степанов.

Он уточнил, что речь идет о попытке бюро сорвать кампанию по иммунизации населения.

"Это, в свою очередь, открывает путь к одной вакцине, которую нам так настойчиво предлагают. Это российская вакцина "Спутник-V", – предупредил министр.

При этом Степанов подчеркнул, что сам выступает против регистрации российской вакцины, поскольку украинцы должны прививаться безопасными западными препаратами.

"Я уверен, что это – игра против Украины, украинских медиков и граждан в целом. И она продолжается. В ближайшее время вы это увидите во время очередного нападения", – отметил глава Минздрава.

Расследование НАБУ по вакцинам: что известно

10 февраля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины от COVID-19 производства компании Sinovac Biotech.

Следствие заинтересовала закупка китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $ 17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника

В НАБУ заявили, что случай получил широкую огласку в СМИ, поскольку сначала ГП «Медицинские закупки» начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около $ 3 и находилось на финальном этапе процесса. Однако впоследствии министр здравоохранения Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины у компании Sinovac Biotech

Отмечается, что обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в ​​мире, а ее «общая эффективность» во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%.

Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

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Автор: УНИАН