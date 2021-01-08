По словам министра, украинцам будут предлагать вакцины только ведущих мировых производителей.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, через какие проверки должна пройти российская вакцина от коронавируса "Спутник V", чтобы попасть на рынок Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что 6 января харьковская компания "Биолек" подала заявку в Государственный экспертный центр на регистрацию вакцины "Спутник V".

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"Это только заявка, дальше они должны, согласно законодательству, подать регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье должно быть четко отражено все относительно безопасности этой вакцины, результатов первой, второй и третьей фазы клинических исследований. Наконец, мы хотя бы увидим, что такое эта российская вакцина", - отметил Степанов.

По его словам, по результатам рассмотрения документов можно будет говорить о качестве вакцины.

"Что касается вакцинации, я уверен, что мы способны обеспечить Украину вакциной ведущих мировых производителей, которые подают документы своих исследований... открыто для всего мира. Именно такими вакцинами мы и планируем делать прививки украинцам", - добавил министр.

Хронология событий

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса - «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

2 января СМИ обнародовали информацию о том, что харьковское фармацевтическое предприятие «Биолек» подало в Минздрав документы на регистрацию в Украине российской вакцины «Спутник V». На что заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что эта вакцина не прошла третью фазу клинических исследований, а поэтому не может использоваться в Украине.

7 января 2021 года министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал цену одной дозы вакцины против COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко