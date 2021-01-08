Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, через какие проверки должна пройти российская вакцина от коронавируса "Спутник V", чтобы попасть на рынок Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что 6 января харьковская компания "Биолек" подала заявку в Государственный экспертный центр на регистрацию вакцины "Спутник V".
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"Это только заявка, дальше они должны, согласно законодательству, подать регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье должно быть четко отражено все относительно безопасности этой вакцины, результатов первой, второй и третьей фазы клинических исследований. Наконец, мы хотя бы увидим, что такое эта российская вакцина", - отметил Степанов.
По его словам, по результатам рассмотрения документов можно будет говорить о качестве вакцины.
"Что касается вакцинации, я уверен, что мы способны обеспечить Украину вакциной ведущих мировых производителей, которые подают документы своих исследований... открыто для всего мира. Именно такими вакцинами мы и планируем делать прививки украинцам", - добавил министр.
Хронология событий
- В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса - «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.
- Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.
- 2 января СМИ обнародовали информацию о том, что харьковское фармацевтическое предприятие «Биолек» подало в Минздрав документы на регистрацию в Украине российской вакцины «Спутник V». На что заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что эта вакцина не прошла третью фазу клинических исследований, а поэтому не может использоваться в Украине.
- 7 января 2021 года министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал цену одной дозы вакцины против COVID-19.
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