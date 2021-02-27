Министр здравоохранения Максим Степанов провел рабочую встречу с послами G7 в Украине.
Об этом он сообщил в своем Facebook.
Максим Степанов сообщил, что они обсудили несколько ключевых вопросов.
"Обсудили стратегию Минздрава по борьбе с COVID-19, программу вакцинации украинцев, кампанию по популяризации вакцинации и дальнейшие планы по реформированию медицинской отрасли в целом”, - написал Степанов.
Он отметил, что в министерстве запланировали пять основных этапов вакцинации и планируют завершить основные мероприятия к осени этого года.
"Сверили позиции по "паспортам вакцинации”. Понимаю, так или иначе мы на уровне цивилизованных стран должны принять единые правила. Однако убежден, что они не могут и не должны стать инструментом институциональной сегрегации или приводить к нарушению ключевых прав и свобод человека”, - добавил Степанов.
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Паспорта вакцинации: что известно
- В феврале сообщалось, что цифровые паспорта с информацией о вакцинации от COVID-19 для путешественников, над которыми работает Международная ассоциация воздушного транспорта, могут быть запущены «в течение нескольких недель».
- Созданием паспортов вакцинации занимается не только IATA. В январе несколько технологических и медицинских компаний, среди которых Microsoft, Salesforce и Oracle, запустили инициативу по разработке такой технологии. Разрабатываются и местные системы, к примеру, в Дании или Лос-Анджелесе.
- В ЕС идея о предоставлении тем, кто вакцинировался от COVID-19, сертификата для возможности путешествовать — так называемого «паспорта вакцинации» — вызвала споры. Страны с развитым туристическим сектором, как правило, более благосклонны к этой концепции, например, Италия, Болгария, Португалия, Словения и Испания.
- В январе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал ввести свидетельство о вакцинации, чтобы возобновить поездки. Кипр также настаивает на том, чтобы вакцинированным путешественникам разрешили отказаться от тестирования и карантина при перемещении между странами ЕС.
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