Глава Минздрава констатировал рост количества госпитализированных инфицированных граждан.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что местная власть не должна ждать формального введения "красной" зоны в случае критического роста числа зараженных коронавирусом, а сама ужесточать карантин, пояснив это на примере Львова.

Об этом он сообщил в эфире Свободы Савика Шустера.

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Он, в частности, уточнил, что сейчас лидерами по количеству больных COVID-19 являются Прикарпатье, Закарпатье и Буковина. Львову министр советует тоже не затягивать с "красными" ограничениями карантина.

"То, что касается Ивано-Франковской области. Действительно, она находится на "красном" уровне эпидопасности. На сегодня (12 марта – УНИАН) 68% коек с кислородом по всей области заполнены. Понятно, что в самом городе Ивано-Франковске это количество больше. И иногда мы возим в соседние районы госпитализировать людей. Такая же напряженная ситуация у нас на Закарпатье и в Черновицкой области", – сказал Степанов.

Глава Минздрава констатировал рост количества госпитализированных инфицированных граждан.

"И сегодня я провел совещание, обратился в том числе к мэру Садовому, чтобы они не ждали "красного" уровня эпидопасности. Я считаю, что сейчас важно ввести, и это может сделать местное самоуправление, соответствующие ограничительные меры, которые, с одной стороны, не будут очень сильно бить по экономике, а с другой стороны – будут хоть немножечко останавливать (распространение вируса – УНИАН)", – заявил Степанов.

Он добавил, что такими ограничениями могут стать дистанционное обучение для учащихся с 5 класса, школьные каникулы и усиление контроля за уже введенными мерами контроля.

"Эти все вещи могут уменьшить темпы роста", – надеется Степанов.

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Автор: Яна Ставская