По его словам, граждане должны более сознательно соблюдать установленные противоэпидемических правил, а соответствующие органы — контролировать их выполнение.

Вопрос введения в Украине чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает правительственный телеграмм-канал «Коронавирус_инфо».

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В частности, по его словам, вопрос введения в стране более жестких карантинных ограничений, чрезвычайного положения или комендантского часа властями пока не рассматривается. Но граждане должны более сознательно придерживаться установленных противоэпидемических правил, а соответствующие органы — контролировать их выполнение.

"Мы можем прописывать любые правила. Но очень важно, чтобы они выполнялись. Только таким образом мы можем остановить распространение третьей волны COVID-19", — подчеркнул Степанов.

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Автор: Леся Лещенко