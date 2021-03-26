Степанов считает, что в Украине есть две главные проблемы в лечении инфицированных коронавирусом.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал главные проблемы в лечении больных коронавирусом в Украине.

Об этом он рассказал в эфире Украина 24.

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Он уточнил, что таких проблем – две.

"Первая – это иногда несоблюдение на первичном звене, начинают назначать антибиотики в первый день болезни, и второе – самолечение, я постоянно обращаюсь к гражданам, что не нужно этого делать", – пояснил министр.

Степанов отметил, что бывают и "вопиющие случаи", когда больным назначают дексаметазон на первый и второй день в амбулаторных условиях.

"Думаю, все врачи понимают, и у всех волосы дыбом встают. Таким образом вы просто делаете себе очень плохо, это недопустимо", — сказал он.

Глава Минздрава подчеркнул, что в первые дни заболевания антибиотики ничем помочь не могут. В то же время больным он советует контролировать сатурацию.

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Автор: Яна Ставская