Глава Минздрава Максим Степанов сказал, что у украинцев было достаточно времени, чтобы подготовиться к локдауну и заблаговременно купить необходимые вещи.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал цели введения жесткого карантина в Украине с 8 по 24 января.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге он пояснил, что в период новогодних праздников было большое количество контактов между людьми, которые в обычной жизни не пересекаются.

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"У нас были праздники, которые предусматривали большие скопления людей на новогодних елках, во время других праздников. У нас было перемещение людей. Все эти действия, большая мобильность населения предусматривают большое количество контактов. И как следствие - увеличивается риск инфицирования", - сказал Степанов.

В связи с этим, по словам министра, в Минздраве прогнозируют рост заболеваемости после новогодних праздников.

"Мы прогнозируем увеличение количества инфицированных. Второе, у нас сезонно увеличивается количество больных гриппом. На этой и на следующей неделе мы будем отслеживать увеличение количества больных гриппом", - сообщил министр.

Он добавил, что грипп является сезонным заболеванием, которое часто имеет осложнения, как после коронавируса.

Степанов также подчеркнул, что постановление о введении жесткого карантина было принято еще 9 декабря, то есть за месяц.

"Мы об этом рассказывали в течение декабря достаточно подробно ... Точно можно было рассчитать, какое количество носков или футболок нужно человеку на данный момент. Даже если вы не успели купить, вы спокойно можете это сделать с помощью интернет-магазинов", - сказал глава Минздрава.

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Автор: Леся Лещенко