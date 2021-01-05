По словам министра, правительство сегодня уточнит вопрос о торговле товарами бытовой химии во время усиления карантинных ограничений.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал категории товаров, торговля которыми разрешена во время действия локдауна, запланированного на 8-24 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на ежедневном онлайн-брифинге о ситуации по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Читайте такжеВ Минздраве назвали главную причину введения январского локдауна«Я видел эту информацию, которая вчера появилась в сети (о запрете на период январского локдауна торговли рядом повседневных товаров - УНИАН) - она не является достоверной. И хотел бы привести пункт постановления Кабмина, который регламентирует карантин. Итак, чем разрешено будет торговать, какими товарами в период с 00:00 8 января до 00:00 25 января 2021 года - это торговля исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений», - заявил он.

Министр отметил, что торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.

«Был еще вопрос о бытовой химии. Я думаю, что сегодня мы сделаем уточнение на заседании правительства, чтобы у всех было понимание», - добавил Степанов.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантиненых ограничений в Украине с 8 по 24 января.

4 января Американская торговая палата в Украине отметила, что согласно решению Кабинета министров, с 8 по 25 января на всей территории Украины запрещается торговля любыми товарами, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений. Любые другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой.

"Американская торговая палата обращает внимание на то, что речь идет не только о полном закрытии специализированных магазинов. С 8 января даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения. Для ограничения доступа посетителей к запрещенным для реализации товарам, согласно решению правительства, супермаркеты будут вынуждены закрывать некоторые отделы или запрещать продажу таких товаров непосредственно при расчете на кассе", - говорится в сообщении.

По мнению компаний-членов палаты, такое решение является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, а также потенциально может приводить к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах.

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Автор: Константин Гончаров