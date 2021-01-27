Министр уточнил количество людей, которых хотят привить.

Массовая вакцинация украинцев от коронавируса начнется с февраля 2021 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

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"Мы как Министерство здравоохранения и я как министр выполняем все те обязательства, которые на себя берем. И если мы сказали еще в сентябре, что мы начинаем именно массовую вакцинацию в феврале этого года, то мы начнем в феврале этого года", – заявил глава Минздрава.

Степанов уточнил количество людей, которых хотят привить.

"Согласно нашему национальному плану, мы рассчитываем дать бесплатный доступ к вакцинам 30 миллионам граждан в разные (пять) этапов вакцинации в зависимости от групп риска. Это наши медицинские работники, группы риска по медицинским признакам, это люди по возрасту. Всех их планируем вакцинировать в течение 2021 года и первого квартала 2022 года", – пояснил министр.

Глава Минздрава отметил, что "массовая вакцинация" заключается в "свободном доступе к вакцинам всех граждан Украины".

Вакцина от коронавируса для Украины: что известно

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19.

Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, сейчас на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Автор: УНИАН