Осуществлено тестирований за сутки - 52 746 (в частности методом ПЦР – 35 504, методом ИФА – 17 242).

7 986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 декабря 2020 года.

Как сообщает Telegram-канал МЗ Украины " Коронавирус_инфо", в частности, заболели 272 ребенка и 453 медработники. Как указано в инфографике, за сутки выздоровело рекордное количество людей - 16 355.

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Статистика коронавируса в Украине за минувшие сутки:

госпитализировано - 2 925 человек;

летальных исходов - 243;

выздоровело - 16 355 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 52 746 (в частности методом ПЦР – 35 504, методом ИФА – 17 242).

Статистика коронавируса в Украине за все время пандемии:

заболело - 1 045 348 человек;

выздоровело-698 190 человек;

летальных исходов - 18 324;

проведено ПЦР-тестирований - 5 546 683.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

Статистика коронавируса за все время пандемии по регионам Украины:

г. Киев - 110 139 случаев;

Винницкая область - 22 242 случая;

Волынская область - 32 735 случаев;

Днепропетровская область - 58 094 случая;

Донецкая область - 35 905 случаев;

Житомирская область - 38 720 случаев;

Закарпатская область - 28 065 случаев;

Запорожская область - 53 428 случаев;

Ивано-Франковская область - 43 072 случая;

Киевская область - 58 535 случаев;

Кировоградская область - 8 345 случаев;

Луганская область - 10 218 случаев;

Львовская область - 60 923 случая;

Николаевская область - 30 500 случаев;

Одесская область - 70 592 случая;

Полтавская область - 35 788 случаев;

Ровенская область - 40 672 случая;

Сумская область - 40 305 случаев;

Тернопольская область - 33 789 случаев;

Харьковская область - 68 807 случаев;

Херсонская область - 17 497 случаев;

Хмельницкая область - 38 833 случая;

Черкасская область - 38 696 случаев;

Черновицкая область - 39 815 случаев;

Черниговская область - 29 633 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Жесткий карантин 8-24 января 2021 года: что под запретом

9 декабря Кабинет министров решил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Он будет предполагать такие ограничения:

Запрет на работу заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос);

Запрет на работу развлекательных заведений;

Запрет на работу предприятий торговли непродовольственными товарами;

Запрет на работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

Запрет на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков);

Запрет на работу непродовольственных рынков;

Запрет на посещение учебных заведений, кроме детсадов.

Что будет разрешено во время жесткого карантина 8-24 января 2021

Усиленный карантин не предусматривает ограничения работы общественного транспорта - как городского, так и междугороднего сообщения.

Будет разрешено организацию "новогодних елок" без концертов, проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей, работу предприятий торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами для животных.

Также будут работать АЗС, финансовые учреждения, операторы почтовой связи, а также учреждения медицинской практики, ветеринарной практики, учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Парикмахерским и салонам красоты будет разрешено работать исключительно по предварительной записи.

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Автор: Андрей Василюк