Иммунизация должна проводиться с согласия лица специальными бригадами по вакцинации, которые уже прошли соответствующую сертификацию.

Вакцинацию от COVID-19 в Вооруженных силах Украины планируют начать в конце февраля.

Об этом временно исполняющий обязанности командующего Медицинскими силами полковник медицинской службы Сергей Халик сообщил Армияinform.

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«Во время первого этапа вакцинации в Вооруженных силах прививки получат военнослужащие, сдерживающих вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также лица, которые вскоре планируются на ротацию, военнослужащие, участвующие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также медицинский персонал», - отметил Халик.

Иммунизация от COVID-19 должна проводиться с согласия лица специальными бригадами по вакцинации, которые уже прошли соответствующую сертификацию.

Вакцинация в Украине: детали

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, согласно утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19, предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

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Автор: Виктория Токарева