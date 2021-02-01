Президент подчеркнул, что «не может рисковать здоровьем граждан».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не закупает российскую вакцину от коронавируса из-за того, что никто не может гарантировать качество этой вакцины.

Об этом Зеленский сказал в интервью Axios, которое вышло на американском канале HBO, сообщила пресс-служба Офиса президента.

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«Что касается России. Я хочу сказать о российской вакцине, чтобы мы поняли. Это - одно из тех проявлений серьезной информационной войны, которая ведется. Вопрос не в том, что там написано Made in Russia, вопрос в том, что никто не может гарантировать качество этой вакцины», - заявил он.

По словам главы государства, в России пользуются тем, что вакцины из Европы идут в Украину очень долго, а потому активно предлагают свою. Однако Зеленский подчеркнул, что «не может рисковать здоровьем граждан».

Что известно о российской вакцине и вакцинации в Украине

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса - "Спутник V". Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

Также Украина должна получить первую партию в количестве 8 млн доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.

2 января 2021 года СМИ обнародовали информацию о том, что харьковское фармацевтическое предприятие "Биолек" подало в Минздрав документы на регистрацию в Украине российской вакцины "Спутник V".

В Минздраве сообщали, что ведут переговоры с компанией-производителем вакцины от коронавируса AstraZeneca и другими ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время «первой волны распределения». Уже подтверждена поставка в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

Ранее в Минздраве заявляли, что с середины февраля в Украине в первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

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Автор: Константин Гончаров