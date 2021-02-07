В стране также используются вакцины компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Национальный центр общественного здравоохранения постановил, что российский препарат от нового коронавируса «Спутник V» можно начать применять в Венгрии.

Читайте такжеЭксперты ВОЗ нашли в Ухане "важные доказательства" о коронавирусеОб этом передает информагентство ТАСС со ссылкой на сообщение министра трудовых ресурсов Венгрии Миклоша Каслера в Facebook.

По его словам, Национальный центр общественного здравоохранения завершил официальные исследования вакцины «Спутник V», «в результате которых был сделан вывод о том, что вакцина соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества лекарственного средства и может использоваться на людях».

«Согласно решению компетентного органа, после вакцин против коронавируса компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca для использования в Венгрии одобрена еще одна вакцина («Спутник V»). Таким образом, теперь у нас есть четыре вакцины для борьбы с коронавирусом», – написал министр.

Отмечается, что Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины «Спутник V» для проведения исследований. В январе 2021 года Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о вакцине «Спутник V» и одобрил предварительный допуск этого препарата. Окончательное решение о применении российской вакцины должен был принять только Национальный центр общественного здравоохранения.

Российская вакцина от коронавируса

11 августа 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса Sputnik V. По его словам, одна из его дочерей сделала себе прививку.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих, что она безопасна и эффективна от COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

24 августа Путин договорился с Александром Лукашенко о тестировании российской вакцины против коронавируса на белорусах, и Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена эта вакцина.

В Минздраве Украины неоднократно заявляли, что эта вакцина не прошла третью фазу клинических исследований, а потому не может использоваться в Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Россия навязывает Украине "гибридную" дискуссию о закупке своей вакцины от коронавируса Sputnik V.

2 января СМИ обнародовали информацию о том, что харьковское фармацевтическое предприятие "Биолек" подало в Минздрав документы на регистрацию в Украине российской вакцины "Спутник V".

В Минздраве сообщали, что ведут переговоры с компанией-производителем вакцины от коронавируса AstraZeneca и другими ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин.

Также Украина должна получить первую партию в количестве 8 млн доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

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Автор: Светлана Закелова