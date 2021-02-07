Национальный центр общественного здравоохранения постановил, что российский препарат от нового коронавируса «Спутник V» можно начать применять в Венгрии.
Читайте такжеЭксперты ВОЗ нашли в Ухане "важные доказательства" о коронавирусеОб этом передает информагентство ТАСС со ссылкой на сообщение министра трудовых ресурсов Венгрии Миклоша Каслера в Facebook.
По его словам, Национальный центр общественного здравоохранения завершил официальные исследования вакцины «Спутник V», «в результате которых был сделан вывод о том, что вакцина соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества лекарственного средства и может использоваться на людях».
«Согласно решению компетентного органа, после вакцин против коронавируса компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca для использования в Венгрии одобрена еще одна вакцина («Спутник V»). Таким образом, теперь у нас есть четыре вакцины для борьбы с коронавирусом», – написал министр.
Отмечается, что Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины «Спутник V» для проведения исследований. В январе 2021 года Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о вакцине «Спутник V» и одобрил предварительный допуск этого препарата. Окончательное решение о применении российской вакцины должен был принять только Национальный центр общественного здравоохранения.
Российская вакцина от коронавируса
- 11 августа 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса Sputnik V. По его словам, одна из его дочерей сделала себе прививку.
- Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих, что она безопасна и эффективна от COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.
- 24 августа Путин договорился с Александром Лукашенко о тестировании российской вакцины против коронавируса на белорусах, и Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена эта вакцина.
- В Минздраве Украины неоднократно заявляли, что эта вакцина не прошла третью фазу клинических исследований, а потому не может использоваться в Украине.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Россия навязывает Украине "гибридную" дискуссию о закупке своей вакцины от коронавируса Sputnik V.
2 января СМИ обнародовали информацию о том, что харьковское фармацевтическое предприятие "Биолек" подало в Минздрав документы на регистрацию в Украине российской вакцины "Спутник V".
В Минздраве сообщали, что ведут переговоры с компанией-производителем вакцины от коронавируса AstraZeneca и другими ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин.
Также Украина должна получить первую партию в количестве 8 млн доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.
30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.
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