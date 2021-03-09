Италия планирует производить на своей территории российскую вакцину "Спутник-V". Она может стать первой такой страной в Евросоюзе.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AGI.
Договор по производству вакцины подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который владеет патентом на "Спутник - V", и компания Adienne Pharma & Biotech. Итальянская компания хочет поставить 10 миллионов доз с июля 2021 года по январь 2022 года.
Российскую вакцину "Спутник - V" начнут распространять по всей Италии как только ее утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам.
"Российские власти работают над 20 совместными проектами в Европе, а вакцина "Спутник - V" уже зарегистрирована в более чем 45 странах мира", - пояснили в итальянско-российской торговой палате.
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