Италия может стать первой такой страной в Евросоюзе.

Италия планирует производить на своей территории российскую вакцину "Спутник-V". Она может стать первой такой страной в Евросоюзе.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AGI.

Договор по производству вакцины подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который владеет патентом на "Спутник - V", и компания Adienne Pharma & Biotech. Итальянская компания хочет поставить 10 миллионов доз с июля 2021 года по январь 2022 года.

Российскую вакцину "Спутник - V" начнут распространять по всей Италии как только ее утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам.

"Российские власти работают над 20 совместными проектами в Европе, а вакцина "Спутник - V" уже зарегистрирована в более чем 45 странах мира", - пояснили в итальянско-российской торговой палате.

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Автор: УНИАН