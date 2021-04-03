Эффективность российской вакцины, несмотря на все заявления Кремля, до сих пор не доказана. Европейский регулятор проверяет безопасность этого препарата.

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что заболел коронавирусом. В конце января он вакцинировался российским препаратом Спутник-V.

Об этом говорится в Twitter Фернандеса.

Читайте такжеНидерланды приостановили вакцинацию молодых людей AstraZeneca"Я хотел сказать вам, что в конце сегодняшнего дня, после рекордной температуры 37,3 и головной боли я прошел тест на антиген, который оказался положительным", – написал он.

Аргентинский глава заметил, что результаты ПЦР-теста еще неизвестны, однако он уже изолировался. Фернандес попросил всех своих знакомых, с которыми общался в течение последних 48 часов, тоже провериться.

21 января Фернандес выложил пост в Twitter с фото, как сам прививался от коронавируса. По словам президента, он получил дозу российского препарата.

"Сегодня я получил вакцину Спутник-V. Я благодарю институт Гамалеи за его научную работу, тем, кто работал так, чтобы она до нас дошла, и всему медицинскому персоналу нашей страны за их огромную приверженность" , – сообщал Фернандес.

"Спутник V": российская вакцина от коронавируса

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Президент Зеленский ранее заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Европейскому Союзу не нужна российская вакцина "Спутник V" против COVID-19.

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Автор: Яна Ставская