Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что заболел коронавирусом. В конце января он вакцинировался российским препаратом Спутник-V.
Об этом говорится в Twitter Фернандеса.
Читайте такжеНидерланды приостановили вакцинацию молодых людей AstraZeneca"Я хотел сказать вам, что в конце сегодняшнего дня, после рекордной температуры 37,3 и головной боли я прошел тест на антиген, который оказался положительным", – написал он.
Аргентинский глава заметил, что результаты ПЦР-теста еще неизвестны, однако он уже изолировался. Фернандес попросил всех своих знакомых, с которыми общался в течение последних 48 часов, тоже провериться.
21 января Фернандес выложил пост в Twitter с фото, как сам прививался от коронавируса. По словам президента, он получил дозу российского препарата.
"Сегодня я получил вакцину Спутник-V. Я благодарю институт Гамалеи за его научную работу, тем, кто работал так, чтобы она до нас дошла, и всему медицинскому персоналу нашей страны за их огромную приверженность" , – сообщал Фернандес.
"Спутник V": российская вакцина от коронавируса
- В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.
- Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.
- Президент Зеленский ранее заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.
- Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Европейскому Союзу не нужна российская вакцина "Спутник V" против COVID-19.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram