В начале февраля 2021 года правительство запретило регистрацию вакцин от COVID-19 производства России.

Большинство граждан (63%) поддерживают решение властей не использовать в Украине российскую вакцину от COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 марта.

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"63% поддерживают, что в Украине не планируют использовать российскую вакцину от коронавируса Спутник-V, 23% - имеют противоположное мнение. Последних больше всего среди жителей юга и востока", - говорится в результатах.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. В общем методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2 тыс. респондентов. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,2%.

Российская вакцина: что известно

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

ВОЗ не одобрила вакцину "Спутник V" для экстренного применения от COVID-19, однако несколько стран закупили ее у РФ.

В начале февраля 2021 года правительство Украины запретило регистрацию вакцин от COVID-19 производства России.

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Автор: Константин Гончаров