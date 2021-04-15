Большинство граждан (63%) поддерживают решение властей не использовать в Украине российскую вакцину от COVID-19.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 марта.
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"63% поддерживают, что в Украине не планируют использовать российскую вакцину от коронавируса Спутник-V, 23% - имеют противоположное мнение. Последних больше всего среди жителей юга и востока", - говорится в результатах.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. В общем методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2 тыс. респондентов. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,2%.
Российская вакцина: что известно
- В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.
- Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.
- ВОЗ не одобрила вакцину "Спутник V" для экстренного применения от COVID-19, однако несколько стран закупили ее у РФ.
- В начале февраля 2021 года правительство Украины запретило регистрацию вакцин от COVID-19 производства России.
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