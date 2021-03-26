Контракт "заморозили" до одобрения вакцины регуляторными органами ЕС и Италии.

Итальянский регион Кампания планирует закупить российскую вакцину "Спутник V".

Читайте такжеВ Украине за сутки коронавирусом инфицировалось рекордное количество детей - РадуцкийОб этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Il Mattino.

Компания Soresa, которая играет роль центрального закупочного агента для продуктов, предназначенных для региональной системы здравоохранения, доверила поставщику Human Vaccine закупку российской вакцины.

Региональный совет кампании делегировал Soresa "все требования по осуществлению проверки возможности приобретения доз на рынке вакцин в дополнение к тем, что доступны для региона Кампания" еще 2 марта. Исполнительное решение подписали два дня назад.

Контракт "заморожен" до одобрения российской вакцины регуляторными органами ЕС и Италии.

"Спутник V": российская вакцина от коронавируса

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Президент Зеленский ранее заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Европейскому Союзу не нужна российская вакцина "Спутник V" против COVID-19.

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Автор: Людмила Жерновская