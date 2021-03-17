Еврокомиссар утверждает, что получает немало обращений, чтобы упростить производство российской вакцины.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон похвалил российскую вакцину "Спутник-V".

Об этом сообщает Европейская правда.

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"Я думаю, "Спутник V" – хорошая вакцина, потому что в России хорошие ученые. У меня нет причин в этом сомневаться", - сказал Бретон на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Бретон отметил, что в портфеле вакцин Еврокомиссии уже четыре препарата, и выразил надежду, что Европа рассмотрит и пятую вакцину, не уточнив, какую именно.

Еврокомиссар утверждает, что получает немало обращений, чтобы упростить производство российской вакцины.

"Почти все мощности сейчас используются для производства вакцин, которые уже утверждены. Но, если речь идет о других вакцинах, думаю, нам стоит помочь России", - цитирует ЕП политика.

"Спутник V": российская вакцина от коронавируса

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.

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Автор: Яна Ставская