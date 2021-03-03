Правительство Словакии на грани распада после того, как две партии заявили о выходе из правящей коалиции в связи с закупкой 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса.
Об этом пишет Euractiv.
Словакия станет второй страной в Европе, которая разрешила использовать не сертифицированный EMA российский Sputnik V. Первая партия доз препарата прибыла в понедельник.
Читайте такжеПосол Великобритании: вакцины CoviShield и Oxford-AstraZeneca идентичны
Председатель партии Za Ludí ("За народ") Вероника Ремишова публично выразила свое несогласие с участием премьера страны Игоря Матовича в пресс-конференции по поводу доставки вакцины из России.
"Не только я, но и некоторые члены нашей партии испытывают отвращение и разочарование", – подчеркнула политик. По ее словам, партии "нужно обсудить" ситуацию в коалиции и "принять принципиальные решения".
Ремишова неоднократно обвиняла Матовича в неэффективной борьбе с пандемией и открыто требовала отставки министра здравоохранения Марека Крайчи. В Словакии в последние недели зафиксирован самый большой показатель смертности от коронавируса в мире.
Министр экономики и глава партии свободы и солидарности (SaS) Рихард Сулик тоже раскритиковал закупку российского препарата и не исключил возможности выхода из коалиции. Сам премьер Словакии не считает российскую вакцину проблемой.
Авторы материала объясняют, что в случае выхода из коалиции этих двух политических сил парламентское большинство в стране распадется. И это, вероятнее всего, приведет к досрочным выборам.
«Спутник V»: российская вакцина от коронавируса
- В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.
- Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.
- Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram