Премьер Словакии не считает российскую вакцину проблемой.

Правительство Словакии на грани распада после того, как две партии заявили о выходе из правящей коалиции в связи с закупкой 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса.

Об этом пишет Euractiv.

Словакия станет второй страной в Европе, которая разрешила использовать не сертифицированный EMA российский Sputnik V. Первая партия доз препарата прибыла в понедельник.

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Председатель партии Za Ludí ("За народ") Вероника Ремишова публично выразила свое несогласие с участием премьера страны Игоря Матовича в пресс-конференции по поводу доставки вакцины из России.

"Не только я, но и некоторые члены нашей партии испытывают отвращение и разочарование", – подчеркнула политик. По ее словам, партии "нужно обсудить" ситуацию в коалиции и "принять принципиальные решения".

Ремишова неоднократно обвиняла Матовича в неэффективной борьбе с пандемией и открыто требовала отставки министра здравоохранения Марека Крайчи. В Словакии в последние недели зафиксирован самый большой показатель смертности от коронавируса в мире.

Министр экономики и глава партии свободы и солидарности (SaS) Рихард Сулик тоже раскритиковал закупку российского препарата и не исключил возможности выхода из коалиции. Сам премьер Словакии не считает российскую вакцину проблемой.

Авторы материала объясняют, что в случае выхода из коалиции этих двух политических сил парламентское большинство в стране распадется. И это, вероятнее всего, приведет к досрочным выборам.

«Спутник V»: российская вакцина от коронавируса

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.

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Автор: УНИАН