Смерти были вызваны, в частности, проблемами с сердцем, легкими и сахаром в крови.

Четыре человека умерли в России вскоре после прививки вакциной "Спутник-V". Еще у шести граждан возникли осложнения.

Об этом пишет EUobserver, что имеет в распоряжении секретные документы Роспотребнадзора.

Читайте такжеСтранный "Спутник": РФ продала в ЕС не ту вакцину, что имеет публикацию в The LancetЭти файлы были отправлены анонимным источником в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Журналистам в регуляторе ЕС подтвердили, что документы получили. Но российская вакцина находится на стадии проверки, поэтому прокомментировать указанное пока не могут.

Утверждается, что трое погибших – женщины в возрасте 51, 69 и 74 года, четвертого идентифицировать не удалось. Смерти были вызваны проблемами с сердцем, легкими и сахаром в крови. По меньшей мере в одном случае указано "поствакцинальное осложнение".

Люди с возникшими осложнениями были моложе – мужчинами и женщинами, одному было всего 25 лет. После прививки у них затруднилось дыхание, наблюдались судороги, мышечная слабость, отеки, головокружение и температура.

Фонд России, занимающийся экспортом вакцины, комментировать информацию отказался. "Роспотребнадзор" также не ответил на запрос издания.

"Спутник V": российская вакцина от коронавируса

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Президент Зеленский ранее заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Европейскому Союзу не нужна российская вакцина "Спутник V" против COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская