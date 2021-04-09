Четыре человека умерли в России вскоре после прививки вакциной "Спутник-V". Еще у шести граждан возникли осложнения.
Об этом пишет EUobserver, что имеет в распоряжении секретные документы Роспотребнадзора.
Читайте такжеСтранный "Спутник": РФ продала в ЕС не ту вакцину, что имеет публикацию в The LancetЭти файлы были отправлены анонимным источником в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Журналистам в регуляторе ЕС подтвердили, что документы получили. Но российская вакцина находится на стадии проверки, поэтому прокомментировать указанное пока не могут.
Утверждается, что трое погибших – женщины в возрасте 51, 69 и 74 года, четвертого идентифицировать не удалось. Смерти были вызваны проблемами с сердцем, легкими и сахаром в крови. По меньшей мере в одном случае указано "поствакцинальное осложнение".
Люди с возникшими осложнениями были моложе – мужчинами и женщинами, одному было всего 25 лет. После прививки у них затруднилось дыхание, наблюдались судороги, мышечная слабость, отеки, головокружение и температура.
Фонд России, занимающийся экспортом вакцины, комментировать информацию отказался. "Роспотребнадзор" также не ответил на запрос издания.
"Спутник V": российская вакцина от коронавируса
- В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.
- Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.
- Президент Зеленский ранее заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.
- Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Европейскому Союзу не нужна российская вакцина "Спутник V" против COVID-19.
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