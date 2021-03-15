Для начала переговоров необходимо получение запросов от четырех стран.

Евросоюз рассматривает возможность начать переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса "Спутника V".

Об этом Reuters сообщил источник, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени ЕС.

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Как сообщается, ЕС рассматривает возможность увеличения количества вакцины за счет российского Sputnik V. Правительства ЕС рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками Sputnik V, а для начала процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

Венгрия и Словакия уже купили российскую вакцину, Чехия уже выразила заинтересованность, а Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин на заводе ReiThera недалеко от Рима для производства Sputnik V.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, которые проходят службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови с лицензией. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

По данным Минздрава, по состоянию на 15 марта в Украине прививка против коронавируса получили 53 тыс. 155 человек, больше всего - в Донецкой области (5 тыс. 044), меньше всего – в Черниговской области (1 тыс. 006).

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Перевод: Екатерина Лиманская