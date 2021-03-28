В Бразилии приостановили регистрацию вакцины против COVID-19 Sputnik V.
Читайте такжеЧехия и Греция продлили карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом (видео)Об этом сообщают в Национальном агентстве по надзору за здоровьем.
Ранее Министерство здравоохранения Бразилии заключило контракт на покупку российской вакцины, несмотря на отсутствие регистрации.
Регистрацию приостановили из-за отсутствия документов, которые считаются важными для анализа, согласно законодательному положению.
Агентство ожидает, что компания предоставит необходимую информацию.
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