Регистрация вакцины в Бразилии приостановлена / Фото REUTERS

В Бразилии приостановили регистрацию вакцины против COVID-19 Sputnik V.

Читайте такжеЧехия и Греция продлили карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом (видео)Об этом сообщают в Национальном агентстве по надзору за здоровьем.

Ранее Министерство здравоохранения Бразилии заключило контракт на покупку российской вакцины, несмотря на отсутствие регистрации. 

Регистрацию приостановили из-за отсутствия документов, которые считаются важными для анализа, согласно законодательному положению.

Агентство ожидает, что компания предоставит необходимую информацию.

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Автор: Людмила Жерновская