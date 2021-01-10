Во время жесткого карантина удаленная работа чаще приносит дискомфорт женщинам, чем мужчинам.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала социолог Евгения Близнюк.
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"От онлайн-работы, удаленной работы больше страдают женщины. На 20% больше женщин чувствуют себя в большем дискомфорте. Мужчинам удаленная работа зашла нормально. А женщины чувствуют, что они имеют и детей, и борщ, и плита, и по работе, и Zoom – и все одновременно. То есть если выбирать, работать ли в офисе, дома ли – женщины выбирают офис всегда", - сказала Близнюк.
Жесткий карантин 8-24 января 2021 года: что под запретом
- 9 декабря Кабинет министров решил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Он предполагает такие ограничения:
- Запрет на работу заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос);
- Запрет на работу развлекательных заведений;
- Запрет на работу предприятий торговли непродовольственными товарами;
- Запрет на работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
- Запрет на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
- Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков);
- Запрет на работу непродовольственных рынков;
- Запрет на посещение учебных заведений, кроме детсадов
Что разрешено во время жесткого карантина 8-24 января 2021
- Усиленный карантин не предусматривает ограничения работы общественного транспорта - как городского, так и междугороднего сообщения.
- Разрешено проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей, работу предприятий торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами для животных.
- Также имеют право работать АЗС, финансовые учреждения, операторы почтовой связи, а также учреждения медицинской практики, ветеринарной практики, учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.
- Парикмахерским и салонам красоты разрешено работать исключительно по предварительной записи.
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