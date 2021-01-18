«Совсем скоро» от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире будет умирать 100 тысяч человек каждую неделю.
Такой прогноз дал эксперт Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает Reuters.
Стоит отметить, что за прошлую неделю в мире от коронавируса скончались около 93 тысяч человек.
«Эпидемиологическая ситуация сейчас динамична и отличается в разных регионах», - заявил он на совещании управленцев ВОЗ.
По данным Райана, Северная и Южная Америка суммарно дает более 47% смертей, и их число растет. В то же время в Европе смертность стабилизируется - хоть и на высоком уровне.
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