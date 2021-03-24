Падение ожидаемой продолжительности жизни (ОТЖ) при достижении возраста 65 лет было более глубоким для мужчин, чем для женщин, по сравнению с максимумом 2020 года.

Темпы развития пандемии коронавируса в Украине набирают обороты. Мужчины от COVID-19 умирают чаще, чем женщины.

Об этом говорится в прогнозе ученых Национальной академии наук Украины.

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Падение ожидаемой продолжительности жизни (ОТЖ) при достижении возраста 65 лет было глубже для мужчин, чем для женщин, по сравнению с максимумом 2020 года, говорится в докладе ученых.

В конце года темпы падения ОТЖ при достижении возраста 65 лет были особенно большими у мужчин.

По состоянию на декабрь 2020 года, падение ОТЖ при достижении 65-ти лет у мужчин было на 3 месяца больше, чем у женщин, с тенденцией к быстрому росту этого разрыва. Это соответствует данным о более высокой летальности от COVID-19 среди мужчин, говорится в заключении ученых НАН.

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Автор: Виктория Гордиенко