Темпы развития пандемии коронавируса в Украине набирают обороты. Мужчины от COVID-19 умирают чаще, чем женщины.
Об этом говорится в прогнозе ученых Национальной академии наук Украины.
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Падение ожидаемой продолжительности жизни (ОТЖ) при достижении возраста 65 лет было глубже для мужчин, чем для женщин, по сравнению с максимумом 2020 года, говорится в докладе ученых.
В конце года темпы падения ОТЖ при достижении возраста 65 лет были особенно большими у мужчин.
По состоянию на декабрь 2020 года, падение ОТЖ при достижении 65-ти лет у мужчин было на 3 месяца больше, чем у женщин, с тенденцией к быстрому росту этого разрыва. Это соответствует данным о более высокой летальности от COVID-19 среди мужчин, говорится в заключении ученых НАН.
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