В марте 2021 года от пневмоний умерли 218 пациентов львовских медучреждений, что в 72 раза больше, чем в марте 2020 года.

Во Львове сложилась крайне сложная ситуация с распространением COVID-19. Ежедневно в городе увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации. В марте 2021 года во львовских медучреждениях от пневмоний умерли более чем в 70 раз больше пациентов, чем за аналогичный период в 2020 году.

Об этом в Telegram сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Из-за роста количества больных во Львове усилили и продлили карантин до 12 апреля. Городская власть призывает львовян не подвергаться опасности и оставаться дома.

Садовый рассказал, что в городе значительно возросло количество пациентов, умерших от пневмоний. По словам городского головы, можно много говорить об опасности коронавируса, но количество погибших более красноречиво.

В марте 2021 года от пневмоний умерло 218 пациентов львовских медучреждений, что в 72 раза больше, чем в марте 2020 года.

"Можно много говорить, умолять и объяснять, что COVID-19 – это очень опасно. Можно закрывать ночные клубы и торговые центры. Но, пожалуй, эти цифры более красноречивы", - написал Садовый.

По словам мэра, страшно подумать, какой была бы ситуация, если бы во Львове не было резерва коек, профессиональных медиков, необходимого оборудования и кислорода. Садовый призывает горожан оставаться дома, чтобы не пополнять эту страшную статистику.

Коронавирус во Львове: что известно

Сейчас во львовских больницах есть 1500 койкомест для пациентов с коронавирусом.

По состоянию на 2 апреля в стационарах медучреждений города лечится 1061 пациент. Из них 994 людей – больные коронавирусом, 68 – находятся в реанимации, а 34 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Ситуация с коронавирусом во Львове довольно тревожная. Поэтому в городе решили развернуть еще около 1000 дополнительных коек. На создание временных госпиталей для больных на коронавирус из бюджета Львова выделили 18 миллионов гривен.

С 25 марта Львовщина перешла в "красную карантинную зону". В области начали действовать ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.

Из-за большого количества новых больных коронавирусом во Львове решили продлить усиленный карантин до 12 апреля.

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Автор: Виктория Гордиенко