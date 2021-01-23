Врач уверен, что главная причина смертельных случаев – сердечно-сосудистые заболевания, онкология и пневмонии.

В Украине становится все меньше больных коронавирусом (COVID-19), однако общая смертность растет.

Как пояснил в Facebook врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский, главная причина смертельных случаев – сердечно-сосудистые заболевания, онкология и пневмонии.

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"Какая-то доля этого показателя отвечает за недиагностированный ковид. Какая-то доля приходится на постковидные осложнения (когда ПЦР уже минус, а последствия сосудистых нарушений дают о себе знать)", – написал он.

Но основная причина увеличения смертности, по мнению врача, кроется в другом.

"Во-первых, во время эпидемии население потеряло доступность к оказанию медицинской помощи. Карантин, отказ от госпитализации плановых больных, отсроченные плановые операции, закрытые сосудистые, кардиологические отделения, уменьшение количества работающего медицинского персонала, который забрали на работу с ковидом. Все те запущенные, недолеченные, недообследованные пациенты с серьезными, особенно сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, потеряли необходимое время и внимание. Последствия – не требуют себя долго ждать", – отметил Дубровский.

Вторым фактором он назвал "ковидоистерию" и массовую панику.

"Запуганное население построило такое отношение к медицинской помощи, что "лучше посидеть и перетерпеть дома, чем ехать в больницу, где еще заразят!". Такое отношение к медицинской системе привело к очень позднему сроку госпитализаций. К запущенным тяжелым формам как по ковиду, так и по другим болезням. Никогда не забуду, что было в начале эпидемии, когда человека уже в критическом состоянии привозили, потому что они до последнего не хотели или не могли обратиться в больницу по своим хроническим проблемам", – подчеркнул медик.

Третье, что дало такой эффект, – малоэффективное дистанционное лечение, построенная "стена" между врачом и пациентом, отсутствие нормального общения, осмотра и постоянного надзора за пожилыми людьми на участке.

"Не забывайте о широчайшем объеме самолечения, который был спровоцирован отсутствием единой взвешенной информации и общего подхода к ковиду (вспомним все те схемы лечения в соцсетях, когда "осведомленные" пациенты советовали всем и каждому свою версию лечения ковида). Неконтролируемые приемы лишних лекарств, помноженные на постоянный стресс, панику и отчаяние точно не добавили здоровья населению в целом", – считает Дубровский.

Он констатировал, что все это вместе привело к ухудшению общей ситуации со смертностью.

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Автор: Виктория Гордиенко