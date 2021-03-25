Степанов утверждает, что лично общался с судмедэкспертом после вскрытия умершей.

Смерть военнослужащей в Одесской области не имеет отношения к вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степановв интервью Радио Свобода.

Он подчеркнул, что регулятор Евросоюза, и Всемирная организация здравоохранения проверили вакцину AstraZeneca и не нашли "ни одного даже намека на связь между тромбозом и препаратом".

"Чем больше мы будем делать вакцинаций, тем большее количество людей - я имею в виду в абсолютных цифрах - будет, условно говоря, умирать. Если человек сделал прививку, а на следующий день у него случился инфаркт, потому что он имел серьезное сердечно-сосудистое заболевание - это же никак не связано", - сказал Степанов.

Степанов утверждает, что лично общался с судмедэкспертом после вскрытия умершей, и тот заверил, что никакого намека на тромбозы нет.

"Это была острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая привела к смерти человека", - добавил министр.

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Что известно о смерти женщины в Одессе

23 марта в пригороде Одессы, в поселке Черноморское Лиманского района, умерла женщина-военнослужащая, сделавшая на днях прививку от COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, примерно в 17:20 военнослужащий потеряла сознание на улице и умерла до прибытия экстренной медицинской помощи.

Женщина была вакцинирована 21 марта вместе с личным составом воинской части. В тот день прививки получили 120 человек, иммунизацию проводила одна и та же бригада. По состоянию на вечер 23 марта, все эти люди чувствовали себя хорошо.

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Автор: Олег Давыгора